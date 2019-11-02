«Реал» — «Бетис»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры в Мадриде

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Бетис».



Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 1.93.



«Кажется, мадридскому “Реалу” пошёл на пользу перенос «класико», поскольку команда восстановилась. Прежде всего — морально. Но и физически тоже. “Леганес” был переигран достаточно легко. “Столичные” могли забить и больше, так как выглядели очень свежо. Именно свежести не хватало Зидану, ведь если её нет, то класс игроков в новой и несыгранной команде, какая сейчас у “сливочных”, может нивелироваться и растекаться. Именно это и происходило с “Реалом” в предыдущих матчах. Видимо, дела налаживаются, и до “Барселоны” остаётся всего лишь одно очко. Посмотрим, как на следующей недели они проявят себя и в Лиге чемпионов, где начали не очень удачно.



Потихоньку набирает форму Азар. Не в плане веса, с которым у бельгийца были проблему, — эту “форму” он как раз скидывает. По-прежнему хорош Карим Бензема, который вообще сейчас является главной фигурой хозяев “Сантьяго Бернабеу” в атаке. Нельзя не отметить и Родриго, который производит более сильное впечатление, чем Винисиус. И вообще мне кажется, что у Родриго куда более развит инстинкт убийцы, чем у Винисиуса. В общем, понятно, что “Реал” выглядит большим фаворитом в этом матче, так как играет дома. А “Бетис” пока ещё не обрел себя. Команда гостей утратила своё прежнее лицо, но не обрела нового и находится внизу турнирной таблицы, совсем недавно покинув зону вылета.



Поэтому я предлагаю в этой игре сделать ставку на “верх” — тотал больше 3,5 голов. Мне кажется, что это вполне реально».



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