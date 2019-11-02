«Зенит» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России в Петербурге

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: ИТБ 1,5 гола «Зенита» за 1.75.
«Тяжелейший момент для ЦСКА. Как-то традиционно складывается в последнее время, что ЦСКА заваливает октябрь. Насыщенный календарь, и команда Гончаренко с этим просто не справляется. Есть и субъективные причины: количество травм, которое выпало на команду. С невероятным скрипом только что была пройдена «Уфа».
А у «Зенита» никаких проблем с «Томью» не возникло. И опять много забито. Если мы возьмём октябрьский отрезок, то получается, что 19 мячей забито в 6 встречах. Это невероятный результат. Сергей Семак может использовать ротацию не в ущерб результату. В атаке может появиться даже Магомед Оздоев, как это случилось с «Крыльями», и это вряд ли скажется на качестве игры.
Проблемы ЦСКА сейчас обнажены, и в матче с таким «Зенитом» скрыть их будет просто невозможно. «Зенит» против дезорганизованной защиты ЦСКА не будет испытывать больших проблем. Не знаю, как сложится на другом конце поля, как себя будут чувствовать Чалов и Влашич, но у своих ворот у ЦСКА будут большие проблемы (несмотря на геройства Акинфеева в каждой игре). Поэтому ИТБ1 (1,5) пройдёт достаточно легко».
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