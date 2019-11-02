«Уотфорд» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Челси».
Ставка: обе забьют и победа «Челси» за 3.16.
«Челси» на выезде крут: 4 победы, команда забивает много, Абрахам в полном порядке. Однако в обороне проблема, потому что в этих победах команда обязательно пропускает (трижды по 2 мяча «Челси» пропустил в свои ворота). Ставку на оборону гостей я бы не делал.
Да, конечно, «Уотфорд» сейчас плох, у них большие проблемы: они не могут выиграть уже в течение 10 матчей. Но домашний стадион и неудовлетворительная форма «Челси» в обороне намекает на ставку «обе забьют».
Но я думаю, что класс «Челси» сейчас велик. И поражение в Кубке от «Манчестера» не должно сказаться, потому как обойма основных игроков вернётся на поле. Поэтому моя ставка: обе забьют и победа «Челси».
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