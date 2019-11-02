Во сколько играют «Зенит» — ЦСКА, где смотреть и какой прогноз на матч 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» примет ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч Премьер» и «Матч ТВ».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Зенита» за 1.72.

Оба клуба сейчас находятся в самой напряжённой части сезона. «Зенит» проведёт пятый матч за 15 дней, а ЦСКА и вовсе за 14 суток. Стоит признать, что сине-бело-голубые в настоящий момент выглядят предпочтительнее. У команды Сергея Семака есть перевес во всех значимых компонентах, поэтому котировки букмекеров не должны никого удивлять.



Самым надёжным вариантом за коэффициент 1.72 смотрится виктория хозяев. До победы в матче с «Уфой» у ЦСКА было четыре поражения и одна ничья. Даже в выигранном матче в Кубке России «армейцы» могли уступить на своём поле типичному середняку лиги. Виктору Гончаренко необходимо придумать что-то особенное, так как «Зенит» — это совершенно иной уровень.



У сине-бело-голубых в последних шести матчах пять побед. Если мы взглянем на официальные матчи команды Сергея Семака на своём поле, то осенью увидим следующие результаты: 3:1 — с «Арсеналом» и «Бенфикой», 4:0 — с «Томью», 5:0 — с «Рубином», 6:1 — с «Ростовом». Дома «Зенит» не церемонится ни с кем.



История личных встреч также говорит в пользу хозяев. В сезоне-2011/12 «Зенит» и ЦСКА выдали на «Петровском» ничью — 1:1, но хозяевам было присуждено техническое поражение из-за отсутствия доморощенного футболиста в заявке. С того момента «армейцы» ни разу не обыграли сине-бело-голубых в гостях в РПЛ. В трёх случаях был зафиксирован ничейных исход, а ещё пять раз сильнее оказывался клуб с берегов Невы.