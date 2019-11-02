Альварес — Ковалёв: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

2 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM-Grand Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) и Сергей Ковалёв (34-3-1, 29 КО) сразятся в полутяжёлом весе за титул чемпиона мира по версии WBO.



Мексиканец идёт явным фаворитом боя, что абсолютно логично. Прежде всего Канело хорош сам по себе: на сегодня он, пожалуй, самый раскрученный и узнаваемый боксёр во всём мире. С результатами и техникой тоже никаких проблем. Уже больше 50 побед в профессионалах, а единственное поражение в 2013 году случилось от самого Флойда Мейвезера. В том бою он действительно ничего не смог противопоставить американцу, что, впрочем, не помешало одному из судей насчитать ничью.



Альварес максимально близок к статусу живой машины. Он одинаково хорошо ведёт бои как первым, так и вторым номером. Прицельно и мощно бьёт с любой руки. Отличная техника, очень быстрые руки и хорошая физическая подготовка делают Сауля настоящим панчером.



Он гораздо моложе оппонента — разница в возрасте составляет семь лет. Крашеру уже 36, проблемы с выносливостью давали о себе знать и на фоне менее опасных бойцов. А тут биться придётся на чужой территории и на чужих условиях.



В Лас-Вегасе у Крашера есть только один шанс на победу — нокаут. В любом другом случае рассчитывать на благосклонность судей не приходится, Геннадий Головкин не даст соврать. Разумеется, отловить отлично двигающегося Канело будет крайне непросто.



Ковалёв редко упускает возможность хорошенько попасть по оппоненту, но с шустрым и молодым Канело ему будет очень тяжело. Скорее всего, аутсайдер покажет зубы в стартовых раундах, после чего просядет на фоне усталости. Досрочная победа Сауля за 3.24 — хороший вариант. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!