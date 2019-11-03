«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 15-го тура РПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — «Ростов».



Ставка: ничья за 3.56.



«Краснодар» и «Ростов» — амбициозные клубы. Ростовчане практически проигнорировали Кубок России, выставив на матч со «Спартаком» дублирующий состав. Поэтому очевидно, что Валерий Карпин со своей командой делают ставку на чемпионат и рассчитывает на высокий результат. Думаю, в этом матче «Ростов» постарается добиться победы.



Хотя очевидно, что на это же рассчитывает и «Краснодар» — вот такая лобовая история, когда обе команды будут играть в атаку, обеим нужна победа, потому что очень высокая плотность в таблице.



Думаю, очень вероятно, что такая встреча закончится вничью».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.