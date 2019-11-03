«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.75.



«В прошлом туре “Эвертон” уступил “Брайтону”. В тот дождливый вечер все произошло крайне драматично для коллектива Марку Силвы. При этом были отрезки, когда “Эвертон” смотрелся гораздо лучше соперника. Думаю, развить тот локальный успех, который был у “Эвертона” в прошлом и позапрошлом турах, — главная задача Марку Силвы на данный момент.



С другой стороны, есть Маурисио Почеттино. Понятно, матч с “Ливерпулем” он не будет вспоминать с улыбкой, ведь все закончилось поражением. Но, надо сказать, если бы Сон забил и счет стал 2:0, может быть, “Ливерпуль” и не одержал бы победу. У “Тоттенхэма” что было, то и осталось, — очень классные исполнители: Кейн, Лукас Моура, Сон, Деле Алли, Ламела, Эриксен. Причём сейчас тот самый момент в сезоне, когда тренеру доступны все эти игроки, ведь никто не находится в лазарете. Так что гости подойдут к этой встрече в полной боевой готовности.



В этом матче будет тотал больше 2,5 гола. “Эвертону” нужно побеждать дома, ведь в этом сезоне он только дома и набирает очки. А “Тоттенхэм” уже потерял возможность выбирать, где набирать очки — дома или в гостях. Теперь лондонцам нужно набирать очки абсолютно везде. Рисковать будут и те, и другие. Матч будет вечерним, а такие игры всегда выделяются огромным количеством мячей».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.