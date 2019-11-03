«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов».

Ставка: ничья за 3.56, точный счёт 1:1 за 7.00.



«Очень важная для обоих соперников встреча на три результата. «Краснодар» прибавляет, привыкая к новым вынужденным сочетаниям, «Ростов» в порядке и сделал ставку на чемпионат, выставив в Кубке не самый сильный состав в матче со «Спартаком». Те и другие будут играть на победу, но дело завершится ничьей. Хотя, мне кажется, обе команды забьют. Думаю, тут вполне возможен счёт 1:1».



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