«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура РПЛ
Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов».
Ставка: ничья за 3.56, точный счёт 1:1 за 7.00.
«Очень важная для обоих соперников встреча на три результата. «Краснодар» прибавляет, привыкая к новым вынужденным сочетаниям, «Ростов» в порядке и сделал ставку на чемпионат, выставив в Кубке не самый сильный состав в матче со «Спартаком». Те и другие будут играть на победу, но дело завершится ничьей. Хотя, мне кажется, обе команды забьют. Думаю, тут вполне возможен счёт 1:1».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 3 ноября 2019
-
12:20
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
- 2 ноября 2019
-
22:50
-
22:30
-
21:54
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
Партнерский контент