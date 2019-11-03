«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — «Ростов».
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.85.
«Честно скажу, наблюдать за ними приятнее всего, поэтому не хочется оставлять без внимания матч, который пройдет в Краснодаре. “Южное дерби” — так у нас полюбили называть противостояние “Краснодара” и “Ростова”.
Если посмотрите на результаты, которые в последний раз были в Краснодаре, то там всегда веселье. Причем вне зависимости от того, как играет “Ростов” — в пять защитников или по новой схеме. Правда, с новой схемой они приедут впервые. Должно быть очень весело. Даже в прошлые годы, в Кубке и чемпионате, когда “Ростов” приезжал в Краснодар, было шоу. В Ростове бывало и скромно, но в Краснодаре поединки выходили очень яркими.
Сейчас у “Ростова” в прекрасной форме Еременко, забивает Шомуродов. Хороша вообще вся атакующая группа. Посмотрите на количество забитых и пропущенных мячей “Ростовом” в этом сезоне — много и там, и там. “Краснодар” тоже любит атаковать, тоже любит свободное пространство. “Краснодар” понимает, как вскрывать достаточно плотную оборону. В этом матче, мне кажется, сойдутся два самые атакующих клуба нынешнего сезона в российском чемпионате.
Жду не просто “верха”, а чего-то особенного. Мне кажется, в этом матче может быть забито четыре мяча или больше. Ставлю на тотал больше 3,5 голов».
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