«Авангард» — «Динамо» М: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 3 ноября, в матче регулярного чемпионата КХЛ “Авангард” на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе встретится с московским “Динамо”. Встреча начнётся в 17:00 мск.

В последнее время “Динамо” допускает у своих ворот крайне ограниченное число моментов. При надёжной игре вратарей и доле везения это позволяет исправно одерживать победы. Москвичи не пропускают больше одной шайбы на протяжении пяти встреч, а с учётом не самого мощного состава это впечатляет.



Физически бело-голубые готовы отлично, да и матч с “Салаватом” накануне получился не самым сложным. Третий период фактически превратился в тренировку, даже быстро пропущенная шайба не привела к возрождению интриги. И ещё один момент — у “Авангарда” на восстановление было на сутки меньше, а к третьему месяцу регулярного чемпионата при отсутствии пауз значимость данного фактора возрастает.



Подопечные Боба Хартли в пятницу провели очень тяжёлую встречу с неуступчивым “Амуром” (3:2). Дальневосточники провернули любимый трюк: показали достойный хоккей и вполне могли зацепиться за очки, а в итоге уступили с разницей в одну шайбу. “Авангард” пропустил первым, получил два удаления подряд при счёте 2:2, но всё же выстоял. А потом забил победный гол.



Хозяева сейчас выглядят тяжеловато, так что итоговую победу “Динамо” за 2.36 вполне можно проверить. Шансы максимально близки к равным: гости сейчас на ходу, а омичи испытывают трудности с каждым соперником. Вариант попроще — ИТМ 2,5 шайбы “Авангарда” за 1.83. За девять предыдущих очных встреч “ястребы” пробили планку лишь один раз. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!