Когда играют «Краснодар» и «Ростов», где смотреть и какой прогноз на матч

Сегодня, 3 ноября, на стадионе ФК «Краснодар» одноимённый клуб в матче 15-го тура РПЛ примет «Ростов». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Матч Премьер».

Прогноз «Чемпионата»: обе забьют за 1.70.

На наш взгляд, в ближайшем матче возможно любое развитие событий, но скучно точно не будет. За коэффициент 1.7 сделаем ставку на гол в исполнении обеих команд. Статистика личных встреч красноречива. В пяти последних матчах РПЛ на поле «Краснодара» «быки» и жёлто-синие выдали следующие результаты: три раза по 2:1, а затем 3:1 и 2:2. Даже когда «Ростов» играл от обороны, забитых мячей хватало на всех.



Клуб Сергея Галицкого остаётся верен собственной философии. «Краснодар» стремится радовать болельщиков красивыми комбинациям, но и «Ростов» изменил рисунок в сторону созидания. «Быки» и жёлто-синие входят в топ-3 РПЛ по количеству забитых мячей. Каждая из команд лишь по разу не смогла отличиться за прошедшие 14 туров.



Если с атакой у «Краснодара» и «Ростова» полный порядок, то об обороне сказать подобное нельзя. Больше жёлто-синих во всей лиге пропустил только «Урал». На своём поле команда Валерия Карпина способна сыграть на ноль, однако в гостях Бабурин и компания получают по полной программе: 16 мячей на выезде за семь матчей.



У Мурада Мусаева с обороной дела обстоят лучше, особенно когда речь заходит о матчах на родном стадионе. Однако за пять последних матчей дома «Краснодар» лишь раз сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Если голы в матчах с «Локомотивом» и «Спартаком» ещё можно списать на высокое мастерство соперника, то один пропущенный мяч во встрече с «Оренбургом» и два — с «Крыльями Советов» — это свидетельство проблем «быков» в защите.