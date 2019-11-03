Когда играют «Краснодар» и «Ростов», где смотреть и какой прогноз на матч

Сегодня, 3 ноября, на стадионе ФК «Краснодар» одноимённый клуб в матче 15-го тура РПЛ примет «Ростов». Встреча начнётся в 16:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Матч Премьер».
Прогноз «Чемпионата»: обе забьют за 1.70.
На наш взгляд, в ближайшем матче возможно любое развитие событий, но скучно точно не будет. За коэффициент 1.7 сделаем ставку на гол в исполнении обеих команд. Статистика личных встреч красноречива. В пяти последних матчах РПЛ на поле «Краснодара» «быки» и жёлто-синие выдали следующие результаты: три раза по 2:1, а затем 3:1 и 2:2. Даже когда «Ростов» играл от обороны, забитых мячей хватало на всех.
Клуб Сергея Галицкого остаётся верен собственной философии. «Краснодар» стремится радовать болельщиков красивыми комбинациям, но и «Ростов» изменил рисунок в сторону созидания. «Быки» и жёлто-синие входят в топ-3 РПЛ по количеству забитых мячей. Каждая из команд лишь по разу не смогла отличиться за прошедшие 14 туров.
Если с атакой у «Краснодара» и «Ростова» полный порядок, то об обороне сказать подобное нельзя. Больше жёлто-синих во всей лиге пропустил только «Урал». На своём поле команда Валерия Карпина способна сыграть на ноль, однако в гостях Бабурин и компания получают по полной программе: 16 мячей на выезде за семь матчей.
У Мурада Мусаева с обороной дела обстоят лучше, особенно когда речь заходит о матчах на родном стадионе. Однако за пять последних матчей дома «Краснодар» лишь раз сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Если голы в матчах с «Локомотивом» и «Спартаком» ещё можно списать на высокое мастерство соперника, то один пропущенный мяч во встрече с «Оренбургом» и два — с «Крыльями Советов» — это свидетельство проблем «быков» в защите.
- 3 ноября 2019
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:30
- 2 ноября 2019
-
22:50
-
22:30
-
21:54
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15