«Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Динамо» Москва.
Ставка: «Динамо» победит в основное время за 3.10.
«А «Динамо»-то каково? Уже и СКА в турнирной таблице обошло, и на второе место в Западной конференции вышло. И уже Владимир Крикунов смотрит на окружающий мир как солдат на вошь и говорит назидательным тоном: мол, я же предупреждал. Мог бы и не предупреждать, все же знают, какое целительное действие оказывают баллоны Крикунова. От применения которых даже дохлая лошадь, полусъеденная в овраге волками, встает и бежит прессинговать. Рано или поздно, но баллоны должны были выстрелить — и вот вам, пожалуйста.
А что с «Авангардом»? Тоже всё весьма неплохо, и точно такой же результат в Восточной конференции, правда, без динамовского шика и блеска. «Авангард» в последнее время все больше швыряет и штормит, и число поражений норовит сравняться с числом побед. И даже удивительно, как при таких результатах омичи сохранили за собой второе место в конференции, когда там такой замес, что от второго места до последнего — расстояние в пару побед.
Добавим отнюдь немаловажный факт, что буквально пару-тройку дней назад соперники уже встречались. И «Динамо» не то чтобы выиграло, скорее, вымытарило победу благодаря единственному голу Вадима Шипачева. С одной стороны, моральное преимущество бело-голубых, с другой — чувство справедливой места и «ястребов». И что окажется сильнее?
Думается, моральное преимущество возьмет верх. Вновь будет обоюдно сверхосторожная игра. Вновь всё решится в одну шайбу. И вновь динамовцы победят».
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