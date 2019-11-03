«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Краснодар» вылетел из Кубка России, тем самым облегчив себе календарь. На мой взгляд, «Ростов» не особо рассчитывает на Кубок, а хочет побороться в чемпионате. Если «Ростов» проведёт ротацию состава, то сможет дать бой «Краснодару». В таком случае это будет равная и интересная игра. С одной стороны, «Краснодару» нечего терять, с другой — «Ростов» очень хорош.

Поражение в матче с «Зенитом» довольно-таки сильно взбодрило ростовчан. Тем более «Краснодар» играет дома и должен будет владеть мячом, а «Ростову» играть вторым номером даже удобнее. Они хорошо врываются в открытые зоны, у «Ростова» очень быстрые фланги. Хотя бы одну контратаку «Ростов» должен будет реализовать.



У обеих команд все основные игроки в строю. У «Краснодара», правда, может не сыграть Вандерсон. Это, конечно, потеря, но в команду хорошо вписался Мануэл Фернандеш. Думаю, матч получится результативным, обе команды смогут отличиться».

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