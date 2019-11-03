Э. Барти — Э. Свитолина: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 3 ноября, в финальном матче итогового женского турнира WTA в Шеньчжэне Эшли Барти сыграет с Элиной Свитолиной. Встреча начнётся в 14:30 мск.
Барти долго отдыхала после финала в Пекине. Старт итогового турнира получился совсем непростым: с Бенчич и Бертенс пришлось играть решающие партии. Швейцарку удалось дожать, а вот голландка оказалась сильнее. Дальше случилась лёгкая победа над Петрой Квитовой (6:4, 6:2).
Полуфинал также получился весьма утомительным. Первая ракетка мира уступила стартовый сет Каролине Плишковой, однако потом собралась и шансов сопернице не оставила. За оставшееся время чешка взяла лишь пять геймов. Справедливости ради, она часто цеплялась на втором мяче, но с реализацией брейк-пойнтов дело совсем не заладилось.
Барти, как и Свитолина, наверняка испытала бы куда больше трудностей без уверенной подачи. 11 эйсов при одной двойной ошибке — это серьёзно. У высокой Плишковой на одну подачу навылет оказалось аж четыре двойные ошибки. Подача в финале решит многое, тут у Эшли, пожалуй, будет преимущество.
В двух последних матчах австралийка очень здорово подавала и отдавала розыгрыши после попадания первым мячом только по большим праздникам. На стороне Свитолиной два бонусных часа отдыха, что не так уж мало, когда играть приходится каждый день. В остальном Барти сейчас выглядит получше.
Первая ракетка взяла себя в руки в поединке с Плишковой, а главное — она отлично пользуется предоставленными возможностями. У неё нет огромного количества брейк-пойнтов, зато с их реализацией полный порядок. Качество тенниса во второй половине турнира также улучшилось, так что не будем мудрить и проверим П1 за 1.97. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
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