«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Григория Телингатера на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Ростов».
Ставка: «Краснодар» победит за 2.03.
«Ростов» — лучшая из российских команд, если не брать наши топ-5 клубов. Это настолько очевидный факт, что спорить бессмысленно. И всё же я бы поставил на победу «Краснодара». И дело не в том, что «быки» выступают дома. И не в том, что пара игроков основы «Ростова» потратила силы в Кубке, пока «Краснодар» отдыхал. Дело банально в возможностях клубов и их бюджетах.
Именно о бюджете «Ростова» недавно говорил Карпин. Не то чтобы жаловался, но посыл был понятен. Условный Скопинцев в «Ростове» сейчас наверняка играл бы. В «Краснодаре» он пока редко выходит. И пускай даже «Ростов» идёт выше в турнирной таблице, но по разнице мячей «Краснодар» забил больше, а пропустил меньше, что тоже является в какой-то степени показателем».
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