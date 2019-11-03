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«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги
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Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» в 11-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и обе забьют за 3.90, ТБ 2,5 мяча за 1.60.

«Тоттенхэм» на выезде играет в последнее время безобразно, но «Эвертон» для «шпор» — удобный соперник. К тому же «Эвертон» последние матчи проигрывает, и проигрывает в достаточно большом количестве. Мне кажется хорошей ставка на поражение «Эвертона», там достаточно высокий коэффициент. Я думаю, что ставка на верховую игру рискованна (с учетом всех проблем, которые есть у соперников). И вместе с тем эта ставка мне тоже видится интересной. А третья ставка, которую я бы взял, — это на то, что обе команды забьют.

Поскольку «Эвертон» на «Гудисон Парк» является очень духовитой и боевитой командой, я предполагаю, что эта ставка должна сработать».

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