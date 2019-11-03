«Милан» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Лацио».



Ставка: «Милан» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча за 3.40.



«Милан» очень слабо проводит нынешний сезон. Назначение Стефано Пиоли пока не сильно изменило рисунок игры команды. После 10 туров «россонери» находятся на 10-м месте в таблице, набрав 13 очков, проигрывая четвёртой «Роме» шесть баллов. В последнем туре «Милан» добыл трудную победу (1:0) в матче со СПАЛом, первую под руководством нового наставника.

«Лацио» куда лучше провёл старт чемпионата: «орлы» сейчас пятые в таблице и от зоны Лиги чемпионов отстают всего на одно очко. Придаёт оптимизма болельщикам и игра команды. В последнем туре римляне разбили на своём поле «Торино» со счётом 4:0 и продлили серию без поражений до пяти матчей.

«Милан» пока ещё окончательно не распрощался с шансами на финиш в зоне Лиги чемпионов, поэтому сегодня будет стремиться только к победе, которая серьёзно улучшит его положение.

«Лацио» в гостях допускает очень много ошибок в обороне и рассчитывать на победу в Милане будет очень сложно, но в атаке у гостей есть Чиро Иммобиле, набравший сумасшедшую форму, поэтому бой «Лацио» наверняка даст. Предлагаю поставить на то, что «Милан» не проиграет и тотал больше 2.5 голов за коэффициент 3.40».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.