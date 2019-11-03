«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на Российскую Премьер-Лигу

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — «Ростов».



Ставка: обе забьют и ТБ 2,5 мяча за 2.07.



«Южное дерби пройдет в Краснодаре. Предыдущее южное дерби «Ростов» выиграл у «Сочи», если тот матч относился к категории дерби. На неделе ростовчане проиграли «Спартаку» в Кубке России. Но здесь никаких вопросов к Валерию Карпину нет. Какой состав захотел выставить, такой и выставил. Но даже там в концовке «Ростов» мог уйти от поражения, как только вышли Байрамян и Шомуродов.



Сразу после матча Карпин сказал, что впереди — важнейший матч с «Краснодаром». «Ростов» расставил приоритеты. Когда есть возможность за что-то зацепиться в чемпионате, «Ростов» будет стараться это сделать.



«Краснодар» играет очень неровно в этом сезоне. В последнем туре не сумел обыграть «Оренбург». Есть вопросы по организации игры. Пока это всё выглядит как-то ломко. Ну и сколько матчей играли эти команды в новом сезоне, их вроде бы было три, «Ростов», как правило, забивает. А в двух случаях из трёх забивал даже два.



Думаю, и здесь команды обменяются забитыми мячами. У «Ростова» проблемы в центре обороны. У «Краснодара» вообще проблемы с игрой на ноль. Выстояли в Трабзоне, но и там моменты были. Основная ставка — «обе забьют» за 1,7. Можно пойти дальше и предположить, что на двух забитых мячах команды не остановятся. Может быть, кому-то придётся лезть вперёд и отыгрываться. Кому-то, может быть, захочется вырвать победу при счете 1:1. Так что предложу ещё ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».



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