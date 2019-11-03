«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного сезона НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Вашингтон» — «Калгари».



Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 1.90.



«Не так давно я даже написал статью о том, что «Вашингтон» не просто лучшая команда лиги. За всю историю у «Кэпиталз» не было такого удачного октября. Всё у них просто прёт – начиная от результативности Александра Овечкина и заканчивая игрой в спецбригадах (большинство/меньшинство), количеству блоков за матч и полезности защитника Радко Гудаса (+11), который без проблем вписался в новый коллектив.



«Вашингтон» отдыхал сутки после того, как уничтожил на своей поляне «Баффало» (6:1). Я там в воротах ожидаю основного голкипера Брэйдена Холтби. Играют дома – назовите мне хотя бы одну причину ставить против «Кэпиталз». Они ведь недавно встречались с «Флэймз» в Калгари и победили со счётом 5:3. Причём вели от 2:0 до 5:2 по ходу встречи.



Ну а что «Калгари»? Играют на следующий день после того, как победили всухую в Коламбусе (3:0). Тогда в воротах отжёг Давид Риттич (43 сейва), любитель пропускать за шиворот от Андрея Свечникова. Это основной голкипер (91,5%) в этом сезоне, а теперь я ожидаю увидеть Кэма Тальбо (90,8%) – он не играл с 23 октября, и у него лишь одна победа в этом сезоне.



Нет, «Калгари» умеет показывать зубы. В этом сезоне на выезде канадцы уже побеждали «Даллас» (3:2 по буллитам), «Анахайм» (2:1), «Нэшвилл» (6:5 ОТ). Но вот чтобы выиграть два раза подряд… Последний раз это с «Флэймз» случалось в январе 2019 года, когда они дома остановили «Детройт» (6:4), а потом победили в Эдмонтоне (5:2).



Сейчас по всем канонам жанра я должен ставить на победу «Вашингтона» в основное время и против логики не пойду. Что-то мне подсказывает, что Александр Овечкин ещё покажет Тальбо свой щелчок из левого круга вбрасывания. Коэффициент 1,90 на то, что «Кэпиталз» уложатся в 60 минут? Меня устраивает», — сказал Лысенков.