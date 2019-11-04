«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» Тула в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.45.



«Спартак» будет на кураже после матча с «Ростовом». Времени на восстановление будет достаточно. Всё-таки игра с Тулой в понедельник. И игроков «Спартака» мало волнует, что «Ростов» изначально не выставил оптимальный состав. Они будут в хорошем состоянии. Всё равно рано оценивать работу Тедеско. Мы помним, как начинали другие тренеры. Тот же Кононов, насколько я помню, долгое время в чемпионате не проигрывал. Пока результат есть, это хорошо.



А вот у Тулы всё совсем плохо. Вылетели из Кубка России, хотя вели с «Уралом», в том числе и в серии пенальти. За последние 10 игр лишь одна победа, да и та над «Факелом». Непростая ситуация у штаба «Арсенала». По игре мне в целом нравится Тула. Есть игра, есть моменты, но ухудшилась реализация и пропускать стали больше. Каких-то разгромов нет, но поражение в один мяч — тоже поражение.



Тула играла на день раньше, но 120 минут, «Спартак» уложился в 90, хотя там в конце на тоненького было.



Естественно, Тула большим числом будет держать оборону. Других вариантов не вижу. А «Спартак», несмотря на победы, моментально не мог наладить позиционную атаку. Да, с «Ростовом» за счёт давления удалось забить в первом тайме, но там соперник не играл основной. Здесь сопротивление и жёсткость будут выше.



Думаю, у «Спартака» будут здесь проблемы. «Ростов» создавал моменты даже без некоторых лидеров. Даже «Рубин» создавал. Про «Локомотив» не говорю. 3-4 момента в каждом матче. Тула умеет выбегать, и у неё шансы будут. Кангва тот же способен забить. Ткачёв и Горбатенко здорово бьют издалека. Тула на гол рассчитывать может. Но при этом «Спартак» на кураже, он начал забивать. И пока это будет продолжаться. Предложу ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: неудержимый Тедеско продолжит восхождение На наших глазах рождается практически непобедимый новый «Спартак».