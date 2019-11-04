«Северсталь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.60.



«Северсталь» нынче кубарем летит под откос, о чём говорит и действующая семиматчевая серия из сплошных поражений, и вообще 10 проигранных матчей из 12 последних. Надежда у череповчан только на паузу в чемпионате, потому как больше надеяться не на кого.



И тут к ним приезжает немного злой «Ак Барс». Злой он после поражения от «маленьких татар». В принципе, посреди сезона за такое поражение никто казанцев ногами не топчет, но троллинг точно повышенный. Хоккеисты, конечно, в большинстве своём любят пошутить, но шутки над результатами обычно болезненны. Так что в Череповец «Ак Барс» приедет мстить, можете не сомневаться.



То есть в грядущем матче вопрос «ху из ху?» не стоит. Понятно, кто будет играть, а кого будут возить лицом об лёд. И ждать следует что-то вроде «междусобойчика», который уже имел место в середине сентября. «Ак Барс» в том матче первым пропустил, зато потом оторвался на славу и позволил себе расслабиться только в самом конце.



То есть ждём гостевой победы, с приличным количеством заброшенных обеими командами шайб (не менее пяти), но с достаточно скромным преимуществом «Ак Барса». Зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Северсталь» — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов и Азеведу быстро откроют счёт Казанцы проиграли в Нижнекамске, но на паузу надо уходить в хорошем настроении.