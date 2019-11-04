«Спартак» – «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Арсенал».
Ставка: победа «Спартака» за 1.80.
«В этой игре я ставлю на победу «Спартака», потому что сейчас они находятся на кураже. Они успешно сыграли против «Ростова» в матче Кубка России, проскочив в четвертьфинал турнира. Тульскому «Арсеналу» не по зубам сегодняшний «Спартак», который не проигрывает под руководством Доменико Тедеско. У них улучшается именно игра в атаке. Команда стала более мобильной, более быстрой, они очень сильны в контратаках, что показала игра с «Локомотивом». Быстрые игроки у «Спартака» впереди есть, поэтому «Арсеналу» будет очень трудно.
Против «Ростова» «Спартак» сыграл в три центральных защитника, и я думаю, что пока так они и будут продолжать. При такой схеме у них очень подвижные фланги. Это не защитный вариант, а, наоборот, атакующий. Это принесло им результат, поэтому нет смысла менять эту схему. Из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче Зелимхан Бакаев, но это сильно не повлияет на игру «Спартака». Шанс появится у Тиля, так что найти замену Бакаеву смогут.
У «Арсенала» сейчас продолжается неудачная серия в чемпионате, и подопечные Тедеско должны брать три очка с командами такого уровня», — сказал Непомнящий.
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