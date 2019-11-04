«Нефтехимик» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 4.50.



«Маленькие татары» разошлись не на шутку. Их победная серия насчитывает уже восемь матчей, а в предыдущем туре они грохнули «больших татар», причем сделали это весьма спокойно, наиграв за два периода на 4:0, и удержав в итоге победный результат.



То есть, с лидером Восточной конференции «Нефтехимик» разобрался, так может, и с лидером Западной справится, играючи? Ну, играючи не получится точно, хоть ЦСКА в последних матчах немного пробуксовывает, проиграв «Йокериту» и «Сибири». Но поражения эти пришлись не подряд, до, после и между ними были победы, что заставляет призадуматься, прежде чем нести чушь про армейский кризис.



Пока ясно одно: Вячеслав Буцаев попытается выжать максимум из нынешней позитивной волны, и уйти на недельные каникулы, посвященные Кубку Карьяла, в хорошем настроении. Да и плюнуть в сторону не оценившего тебя клуба давно уже считается признаком хорошего тона. Поэтому в мотивационной составляющей «маленьких татар» можно не сомневаться.



А ведь ЦСКА пластаться и ломаться в преддверие Евротура не станет. Точнее, этого не станет делать та четверка, что получила вызов в сборную. Всем надо себя показывать, ни у кого нет абонемента в главную команду страны. На следующий день им уже надобно быть в Новогорске…



Так что же, «Нефтехимик» у нас вырисовывается фаворитом? А почему бы и нет? Пусть «маленькие татары» победят, тем более, что в московском «междусобойчике» они уступили лишь в овертайме, дважды по ходу матча отыгравшись. Пусть и на этот раз в основное время будет ничья, а уже после «Нефтехимик» и доберет как-нибудь второе очко.



«Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Уайт не допустят засухи в Нижнекамске Подопечные Вячеслава Буцаева одержали восемь побед подряд, но впереди матч с лучшим клубом КХЛ.