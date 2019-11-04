«Спартак» – «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Арсенал».



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.04.



«Команды сыграют в Москве, в праздничный день, в понедельник 4 ноября. Седьмая команда нашего чемпионата против десятой. Но это места в основной таблице. Давайте посмотрим на некоторые другие таблицы. Например, отдельно на таблицу домашних матчей. По этому показателю, по выступлениям дома, «Спартак» занимает всего лишь 13-е место. Представляете, на своем роскошном стадионе, на глазах болельщиков, всего лишь 13-е место. Конечно, «Спартаку» нужно менять эту картину.



Посмотрим на тульский «Арсенал», что было с командой в последних пяти турах. Берем таблицу последних пяти туров чемпионата России и видим, что «Арсенал» тут по результатам занимает последнее место. Тула выиграла 25 августа и потом ни одной победы. Три ничьи, в том числе ничья на выезде с «Ахматом” 1:1 в предыдущем туре, а еще четыре поражения. Конечно, справедливости ради надо сказать, что эти поражения от топовых клубов. Туляки проиграли «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару» и ЦСКА. А команда амбициозная, которая пойдет в атаку даже на чужом поле.



Ну и «Спартак» при новом тренере, при Тедеско, ярко провел домашний матч с «Рубином» (0:0), но потом выиграл на выезде у самого «Локомотива» (3:0). «Спартаку» тоже нужно будет доказывать, что они сильны в атаке, что команда на правильном пути, на том пути, который приведет к именно тому результату, который ждут болельщики.



Вот такие две команды 4 ноября сойдутся в Москве. Еще наверное важный момент — за четыре дня до этой игры «Спартак» сыграет дома с «Ростовом», матч 1/8 финала Кубка России. И к сожалению, я сейчас не могу исходить из результата этой встречи, это было бы очень важно для моего прогноза, но придется обойтись без этого результата. Мой прогноз на матч — «Арсенал» не проиграет», — сказал Гусев.

«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: неудержимый Тедеско продолжит восхождение На наших глазах рождается практически непобедимый новый «Спартак».