«Северсталь» – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.65.



«Ак Барс» должен побеждать в этой игре. Казанцы знают, как играть на выезде, и смогут одержать победу. Естественно, будет борьба в этой игре, «Северсталь» поборется перед своими болельщиками, но скажется класс игроков «Ак Барса». У казанской команды очень хорошо организована игра, особенно это касается обороны. Также можно отметить контратаки в исполнении «Ак Барса», с помощью которых они часто добиваются результата. Всё это говорит нам о том, что команда Дмитрия Квартальнова выиграет эту встречу.



«Ак Барсу» в каком-то плане удобнее играть в гостях, когда можно действовать на контратаках, потому что в обороне они играют надёжно. В игре против соперника, который будет много атаковать, у них будет больше возможностей, чтобы создавать и реализовывать моменты.



«Ак Барс» сейчас является лидером Восточной конференции, и это место они занимают по праву. Они очень хорошо играют и являются одной из лучших команд КХЛ. Матч будет результативным, потому что «Ак Барс» сможет забить свои 3-4 шайбы, но и «Северсталь» сумеет отличиться минимум один раз», — сказал Вуйтек.

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