«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.40.



«Спартак» героически прошел в четвертьфинал Кубка России. И там уже в марте сыграет с ЦСКА. Ну а «Арсенал», дважды ведя по ходу матча в Екатеринбурге, играя в большинстве, преимущество не удержал, уступил в серии пенальти.



У «Спартака» не будет Зелимхана Бакаева. А по последним матчам при Тедеско мы видим, какую роль он играет. Он разгоняет атаки. Тедеско ищет разные взаимодействия при выборе состава. Без Бакаева это будет сложновато сделать. Мы видели, что Зобнина поставили на фланг. Шюррле пока не имеет понятной позиции. Ларссон вроде бы раззабивался. А вот Тиль на поле не появляется.



Результаты вроде бы наладились у «Спартака», даже легкая эйфория есть у болельщиков «Спартака». Но это быстро может закончиться.



«Арсенал» не блещет в этом сезоне. У него есть серьезные проблемы с результатами. Вроде бы неплохой был старт, но в последнее время «Арсенал» не выигрывает. Это длится долго. Вряд ли Черевченко полезет на рожон со «Спартаком», вряд ли вступит в открытый бой, учитывая турнирное положение. Практически в каждом матче команда пропускает. Но у «Арсенала» всегда есть в арсенале такая опция как дальний удар. Отличными ударами владеют Ткачев, Горбатенко.



Мне кажется. что «Арсенал» сумеет огорчить Максименко, но «Спартак» не проиграет. Мой прогноз «Спартак» не проиграет и обе забьют». Дают хороший коэффициент 2,4. Можно рискнуть», — сказал Генич.



«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: неудержимый Тедеско продолжит восхождение На наших глазах рождается практически непобедимый новый «Спартак».