«Спартак» — «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на игру РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Арсенал».



Ставка: «Спартак» выиграет и не пропустит за 2.75.



«У «Арсенала» есть кому забивать. «Арсенал» – команда уже сложившаяся. Меняются тренеры, но в принципе команда хорошего уровня.



Но и «Спартак» тоже ожил. При Тедеско команда стала играть с тактической точки зрения интереснее. В частности, они укрепили оборону и количеством, и качеством. И стали быстрее проводить атаку.



И тут вопрос, позволит им так атаковать «Арсенал» или не позволит. Мне понравилось в Тедеско, что он, видя, что Тиль и Шюррле в нехорошем состоянии, не стесняется их заменять или не ставить даже. Думаю, это нравится и игрокам команды. Ну и потом, спартаковцы вздохнули посвободнее. Думаю, они победят.



Мои ставки: победа «Спартака», победа «Спартака» в первом тайме (потому что они довольно много атакуют, особенно поначалу), и «Арсенал» не забьёт», — сказал Ловчев.

«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: неудержимый Тедеско продолжит восхождение На наших глазах рождается практически непобедимый новый «Спартак».