Во сколько играют «Зенит» — «РБ Лейпциг», где смотреть и какой прогноз на матч

Завтра, 5 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 20:55 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч Премьер» и «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: победа «РБ Лейпциг» за 2.58.



Чтобы набрать три очка, команде Сергея Семака было достаточно выполнить хотя бы одно из двух условий: обойтись без привозов в защите или реализовать свои моменты. «Зенит» не справился ни с тем, ни с другим. Ближайший соперник сине-бело-голубых выглядит значительно мощнее ЦСКА, да и в качестве главного арбитра уже будет не Михаил Вилков.



Что это значит? «РБ Лейпциг» не останется в меньшинстве без причины, а Азмун в случае продолжения запрещённых агрессивных действий получит заслуженную красную карточку.



«РБ Лейпциг» набрал фантастическую форму. В двух последних матчах «быки» в сумме наколотили 14 мячей. Всё это привело к тому, что «Зенит» первый раз в нынешнем сезоне на «Газпром Арене» считается аутсайдером у букмекеров. Мы не станем придумывать велосипед и заиграем два вариант в пользу немецкого клуба.



В первом тайме выездного сражения с «РБ Лейпциг» команда Семака выглядела убедительно, но затем Нагельсман переиграл визави. Важнейшая проблема «Зенита» — отсутствие тактического разнообразия в топ-матчах. На аутсайдерах РПЛ сине-бело-голубые могут пробовать новые задумки, но в важных сражениях Сергей Богданович использует один-единственный проверенный вариант.



Речь не о схеме. «Зенит» может выставить четвёрку защитников или сыграть в три центральных, сути дела это не меняет. Длинные забросы на пару «столбов» – это оптимальный и надёжный вариант хозяев. При этом остаются медленный центр обороны, уязвимость по флангам и отсутствие креатива в опорной зоне.



Для Нагельсмана не составит труда подобрать оптимальную схему против понятного, как открытая книга, соперника. В РПЛ «Зенит» часто берёт своё за счёт разницы в исполнительского мастерстве, но на уровне Лиги чемпионов уже сине-бело-голубые выглядят аутсайдером. «РБ Лейпциг» добудет три очка в важнейшем сражении, а Санкт-Петербург останется с надеждами на попадание в Лигу Европы.

«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман снова переиграет Семака «РБ Лейпциг» забил 14 мячей в двух последних матчах. Дзюбу и компанию ожидает тяжёлый вечер.