BIG — Virtus.pro: прогноз на киберспортивный матч United Masters League Season 2

Завтра, 5 ноября, состоится матч первого раунда групповой стадии турнира United Masters League Season 2. Встретятся BIG и Virtus.pro.



Ставка: победа BIG за 1.32.



BIG очень долго искал свою игру. Команда перестала принимать участие в крупных турнирах, и даже в локальных не всегда удавалось добиваться успеха: меняли игроков, подстраивая игру под капитана, но результата не было. Ввиду этого были проведены очередные замены в команде, но уже более глобальные. Коллектив покинули Fatih «gob b» Dayik, который являлся капитаном команды BIG, и его хороший друг Denis «denis» Howell.

Уход этих игроков читался и напрашивался давно. Наконец-то это случилось. На замену пришёл довольно-таки сильный игрок Owen «smooya» Butterfield, вернулся Johannes «nex» Maget, который уже не один раз был в составе BIG. Уже новым составом парни выиграли ECS Season 8 Europe Pinnacle Cup Open Qualifier 2 и заняли 2-е место на ECS Season 8 Europe Pinnacle Cup. BIG довольно-таки быстро прогрессирует.



После того как легендарный состав VP распался, коллектив плавно перекочевал из одной из лучших в мире команд в тир-2 команду. Но даже в этом дивизионе Virtus.pro не хватает звёзд с неба: на Europe Minor Closed Qualifier — StarLadder Major 2019 команда заняла лишь 9–11-е место. Три места на Moche XL Esports 2019 и Good Game League 2019, и 1 — на Polish Esport League Spring 2019 Finals — это всё, чем парни могут похвастаться на данный момент.



BIG солидно набрала форму. Непонятно, нужен ли им данный чемпионат, однако, раз уж не отказались от участия, они должны играть на победу. VP не вызывает доверия. Параллельно поляки играют ещё несколько турниров, поэтому к ним можно довольно легко подготовиться.