«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: во 2-м тайме забьют больше, чем в 1-м за 1.93.



«Зенит» у себя на «Газпром-Арене» будет принимать «Лейпциг». Если «Зенит» обыграет немецкий клуб, то может обойти его. Здесь все очень плотно. Все будет решаться в последнем туре, как мне кажется.



«Лейпциг», конечно, очень мощно выглядит в последнее время. Шесть мячей забили «Вольфсбургу», «Майнцу» — восемь. 14 мячей за два матча. За «Зенит» даже страшно. Тем более «Лейпциг» играет на таких скоростях, к которым «Зенит» не привык в чемпионате России. Это хорошо было видно по первому матчу, который был в Лейпциге. Там «Зенит» не сдюжил. Перестроиться вовремя «Зенит» не успел. Плюс «Зенит» очень много сил оставил в матче против ЦСКА, особенно в концовке, когда пытался додавить соперника.



Думаю, что ни в коем случае Семак не будет играть в открытую против «Лейпцига», будут хозяева держать оборону, играть аккуратно и стараться ловить шанс за счет длинных передач на Дзюбу, включений Азмуна и Дриусси. Не исключено, что и Шатов с первых минут появится. Не исключаю, что и в три центральных защитника «Зенит» сыграет.



Честно говоря, много голов ждать не стоит, наверное. Но у «Зенита» есть своя фишка — все мячи в Лиге чемпионов он пропускает во вторых таймах. Может быть, силенок и не хватит «Зениту» на второй тайм вторничного матча.



Поэтому я бы сыграл «гол «РБ Лейпциг» во втором тайме» за 1,7. Ну и я уже говорил, что когда команды играли между собой в Лиге Европы, да и в последнее время частенько такое случается в матчах немецкого клуба, второй тайм бывает результативнее первого. Да, когда ты забиваешь пять мячей «Майнцу» за первый тайм, во втором статистику эту не переиграть. Но я думаю, с учетом важности встречи, основные события случаются во втором тайме. Моя вторая ставка — «второй тайм результативнее первого» за 1,93», — сказал Генич.



«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман снова переиграет Семака «РБ Лейпциг» забил 14 мячей в двух последних матчах. Дзюбу и компанию ожидает тяжёлый вечер.