«Ливерпуль» — «Генк»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Генк» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за 1.72.



«Понятно, что «Ливерпуль» — фаворит, он очень легко разделался с «Генком» на выезде, выиграв 4:0. Прекрасные мячи Окслейд-Чемберлена там были. Ну и сейчас важно для «Ливерпуля», как мне кажется, сыграть на ноль. Пока «Ливерпуль» ото всех пропускает — и от «Наполи», и от «Зальцбурга», и даже от «Генка» в концовке получили.



В чемпионате «Ливерпуль» вытаскивает тяжелейшие матчи, как это было с «Астон Виллой» в последнем туре. Думаю, Клоппа не может не напрягать, что команда не играет на ноль. Поэтому акцент будет сделан не на атаке, где всё хорошо, есть мастера, а на обороне. Против «Генка» надо сыграть всухую.



Так что мой прогноз именно такой — «Ливерпуль» выиграет и не пропустит». Можно было бы даже мультисчета поиграть, что «Ливерпуль» выиграет 2:0, 3:0, 4:0. Но кто знает, может, «Ливерпуль» и крупнее выиграет. Но первостепенная задача — сыграть уверенно в обороне», — сказал Генич.



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