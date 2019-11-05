«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 20:55 мск.



Чтобы набрать три очка в матче с ЦСКА, команде Сергея Семака было достаточно выполнить хотя бы одно из двух условий: обойтись без привозов в защите или реализовать свои моменты. «Зенит» не справился ни с тем, ни с другим. Ближайший соперник сине-бело-голубых выглядит значительно мощнее ЦСКА, да и в качестве главного арбитра уже будет не Михаил Вилков.



Что это значит? «РБ Лейпциг» не останется в меньшинстве без причины, а Азмун в случае продолжения запрещённых агрессивных действий получит заслуженную красную карточку.



«РБ Лейпциг» набрал фантастическую форму. В двух последних матчах «быки» в сумме наколотили 14 мячей. Всё это привело к тому, что «Зенит» первый раз в нынешнем сезоне на «Газпром Арене» считается у букмекеров аутсайдером. Мы не станем придумывать велосипед и заиграем вариант в пользу немецкого клуба за 2.58. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!

«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман снова переиграет Семака «РБ Лейпциг» забил 14 мячей в двух последних матчах. Дзюбу и компанию ожидает тяжёлый вечер.