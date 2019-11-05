«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» и обе забьют за 3.55.



«Для Сергея Семака очень непростой матч, потому что «Лейпциг» предыдущую игру выиграл тактически, это было очень хорошо видно. Матч сложен ещё и потому, что не очень понятно стороннему человеку, какую тактику против этих весёлых озорных немцев нужно главному тренеру «Зенита» избрать. В РПЛ «Зенит» играет с ощущением собственной силы, с большим запасом прочности. Хотя ЦСКА показал, что соперник может преподнести питерцам неприятные сюрпризы, на которые быстрой реакции нет.



А в Лиге чемпионов против «Лейпцига» «Зениту» нужно что-то придумывать в домашнем матче. Ставить «автобус» на родном стадионе – вопрос. Играть в атакующий футбол – «Лейпциг» реагирует на это очень уверенно, очень быстро и часто оборачивает такие ситуации в свою пользу.



Исходя из всего вышесказанного, какие прогнозы и ставки на матч делать?



Во-первых, мне кажется, надо ставить на то, что обе команды забьют. «Зенит» в обороне совсем не безупречен, при этом дома он забить должен. Во-вторых, ставим на то, что это будет верховая игра. В-третьих, как это ни грустно для «Зенита», в середине поля петербуржцы не способны постоянно оказывать давление. Особенно с учётом того, что Дзюба выглядит чуть наевшимся, Азмун перестал штамповать голы. Думаю, для «Зенита» прогноз на этот матч неблагоприятный, хотя рад буду ошибиться. Мои ставки: обе забьют, ТБ (2,5) и победа «Лейпцига», — сказал Казаков.