«Челси» — «Аякс»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 4-го тура групповой раунда Лиги чемпионов «Челси» — «Аякс».
Ставка: обе забьют за 1.52.
«Челси» против «Аякса». Лэмпард признал, что матч в Голландии был для него очень важен, мол для тренера очень ценно победить такого соперника.
Я бы обратил внимание на то, что на домашнем поле «Челси» страдает. Мы видели это с «Манчестер Юнайтед», с «Ливерпулем», с «Валенсией». Сейчас приезжает «Аякс», который на выезде не проигрывает 13 матчей подряд. Да, было поражение у себя дома, но сейчас команда из Амстердама выглядит хорошо.
«Челси» тоже добавил. Лондонцев вполне справедливо сравнивают с «Аяксом», учитывая, сколько молодых талантов в той и другой команде. Всё это круто. Думаю, что в зеркало ребята посмотрят и забьют по мячу как минимум. Уверен. что ставка обе забьют зайдёт на «Стэмфорд Бридж» круто и быстро», — сказал Казанский.
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