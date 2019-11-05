«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (0) за 1.78.



«Лига чемпионов. «Зенит» играет ответный матч против «РБ Лейпциг». После поражения в Германии «Зенит» был недоволен и в последней игре чемпионата не сумел победить ЦСКА, хотя был явным фаворитом. Думаю, что с «Лейпцигом» тоже всё будет непросто.



Немецкая команда показала, что может справиться с таким соперником, как «Зенит». Мне кажется, что немцам на выезде, может быть, и проще будет играть. «Зенит» будет вынужден раскрываться.



Предполагаю, что «Лейпциг» как минимум не проиграет. Самым логичным выбором будет ставка на победу «Лейпцига» с форой (0), что даст нам расход в случае ничьей. Коэффициент на этот вариант — 1,82. Мне кажется, что это неплохой вариант», — сказал Андронов.

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