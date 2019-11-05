Эксперты назвали ставки россиян на матч «Зенит» — «РБ Лейпциг»

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг» начнётся сегодня, 5 ноября, в 20:55 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



49% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей, 45% — на «Зенит», ещё 6% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 89% объёма рынка при коэффициенте 1.65. 11% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.25).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на победу немецкого клуба. На этот исход поставлено 33% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех питерцев (30%), на то, что обе команды забьют (15%), на непроигрыш команды Семака (12%) и на то, что зенитовцы забьют (10%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 207 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что обе команды смогут забить, с коэффициентом 1.55.

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