«Барселона» – «Славия»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Барселона» – «Славия».



Ставка: победа «Барселоны» со счетом 3:0 за 6.50.



«Барса» в неважном состоянии: сенсационное поражение от «Леванте» (1:3) на выходных подчеркнуло проблемы команды. Впрочем, эти проблемы видны у «Барселоны» только в гостевых матчах. На «Камп Ноу» это по-прежнему одна из самых мощных команд в мире.



Дома у «Барсы» почти всегда есть свободное пространство для Месси, Гризманна и Суареса. Ни один соперник не в состоянии сдержать ее на «Камп Ноу» — в последний раз в Лиге чемпионов эта команда проигрывала дома 7 лет назад.



Надеяться на позитивный результат в Барселоне для такой команды, как «Славия», можно, только когда у хозяев нет мотивации и она подходит к игре в расслабленном состоянии. Но после поражения от «Леванте» «Барса» захочет реабилитироваться и показать всю свою силу. К тому де победа над «Славией» позволит ей практически обеспечить себе выход из группы. Пока неофициально, но останется сделать еще один очень маленький шаг. Это важно для команды Валверде, так как нужно сосредоточиться на проблемах в Ла Лиге.



В этом матче скорее всего не сыграет Суарес, но у «Барсы» невероятно мощная скамейка в атаке, и заменить его – не проблема. Месси и Ко должны победить очень уверенно, думаю, будет разгром. Рискну поставить на точный счет 3:0», — сказал Гратакос.



«Барселона» — «Славия П». Прогноз: Месси и Гризманн устроят шоу на «Камп Ноу» Чешский клуб показывает смелый и яркий футбол, так что проблемы с голами вряд ли возникнут.