«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Виктора Гусева на Лигу чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг».

Ставка: ничья за 3.58.



«Ситуация в группе известна: «Лейпциг» лидирует с шестью очками, у «Лиона» и «Зенита» по четыре. Естественно, питерцы хотят вернуть себе первое место, которое они утратили после того, как в предыдущем туре проиграли «Лейпцигу» со счетом 1:2.



В национальном чемпионате «Лейпциг» идет на третьем месте, борется за более высокие места, ведь третье — это уже пройденный в прошлом сезоне этап, за счет этого и попал «Лейпциг» в Лигу Чемпионов. Находясь на третьем месте, «Лейпциг» идет по восходящей, это во-первых. Во-вторых, он забил больше всех в Бундеслиге. Последние матчи этой команды впечатляют, недавно был разгромлен «Майнц» со счетом 8:0, Вернер сделал хет-трик и отметился голевыми передачами. До этого была победа в Кубке 6:1 у «Вольфсбурга» — снова Вернер отличился, он забил два мяча, сделал две голевый передачи. Игрок национальной сборной Германии — очевидный лидер. Обратите внимание, что до «Майнца» у «Лейпцига» было поражение от «Фрайбурга» со счетом 1:2. То есть, «Лейпциг» — это, конечно, мощь в атаке, но бывают и проблемы в обороне. Это, скажем так, не та стабильность, которая отмечает лидеров немецкого футбола. Вот на этом, как мне кажется, можно сыграть.



С другой стороны, сам «Зенит» временами тоже не стабилен. Хоть он и лидирует в нашем национальном чемпионате и тоже забил больше других, но тоже в последнем матче, играя в большинстве, команда не смогла одолеть ЦСКА — матч закончился со счетом 1:1. Мы видим свои слабости и у «Зенита».



Мне кажется, будет очень интересная игра, и, наверное, я бы поставил на то, что обе команды забьют, но мне кажется, что это настолько очевидно, что коэффициент ставки здесь будет не очень высокий. Поэтому я подумаю о чем-то более изощренном.



Давайте посмотрим, как команды играли между собой, кроме то последней встречи, которая закончилась со счетом 2:1. Они уже встречались в Лиге Европы 17/18 годов, там «Лейпциг» победил на своем поле 2:1, а в Питере сыграли вничью 1:1. Давайте попробуем за это зацепиться. Итак, прогноз будет таков: в исходе матча «Зенит» — «Лейпциг» будет ничья», — сказал Гусев.