«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» — «РБ Лейпциг».
Ставка: «Зенит» выиграет и не пропустит за 5.50.
«В этой группе все рядом. И проигрыш «Зенита», когда они вели в Лейпциге, показал, что они могут играть с солидной крепкой немецкой командой. Более того, сейчас «Зенит» будет на своем поле, и однозначно будет атаковать. Здесь вопрос в забивании голов. У «Зенита» есть, кому забивать. И, без сомнения, они это сделают. Поэтому победу отдаю «Зениту». Думаю, что гости не забьют, а также «Зенит» выиграет в первом тайме», — сказал Ловчев.
«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман снова переиграет Семака
«РБ Лейпциг» забил 14 мячей в двух последних матчах. Дзюбу и компанию ожидает тяжёлый вечер.
- 5 ноября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 4 ноября 2019
-
22:00
-
21:31
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
Партнерский контент