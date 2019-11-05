«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Зенит» — «РБ Лейпциг».



Ставка: «Зенит» выиграет и не пропустит за 5.50.



«В этой группе все рядом. И проигрыш «Зенита», когда они вели в Лейпциге, показал, что они могут играть с солидной крепкой немецкой командой. Более того, сейчас «Зенит» будет на своем поле, и однозначно будет атаковать. Здесь вопрос в забивании голов. У «Зенита» есть, кому забивать. И, без сомнения, они это сделают. Поэтому победу отдаю «Зениту». Думаю, что гости не забьют, а также «Зенит» выиграет в первом тайме», — сказал Ловчев.

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