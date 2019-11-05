«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.



«Лейпциг» находится в роскошной форме. «Лейпциг» разгромил, разорвал, уничтожил «Майнц» со счётом 8:0. Все игроки немецкой команды находятся в роскошной форме. Все они бегущие, свежие. Именно скорость «Лейпцига», переход на другой скоростный режим в первом матче в Германии стали ключевыми в вопросе победы над «Зенитом». Российский клуб просто не привык действовать на таких скоростях.



Единственный шанс «Зенита», даже учитывая, что игра будет домашней для питерцев, сыграть наиболее плотно, внимательно. Именно так «Зенит» играл у себя дома против «Бенфики». Мне кажется, как минимум в первой тайме, «Зениту» удастся сохранять эту плотность и структуру игры. Тем более это уже получилось в первом мачте против «Лейпцига» в Германии. А вот уже после перерыва начнётся более драйвовый и результативный футбол. Мне видится это так.



Мне кажется, что здесь актуален прогноз с наибольшим количеством забитых мячей во втором тайме, нежели в первом. Я действительно считаю, что всё самое интересное в этом матче пройдёт во вторые 45 минут. Именно то же самое происходит сейчас и в игре с ЦСКА, но тут понятно почему, ведь «Зенит» проигрывает, и ему нужно отыгрываться. Но «Лейпциг» тоже может забить в первом тайме. А если нет, то во втором уж точно. Мой прогноз: второй тайм будет результативнее», — сказал Шнякин.

«Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман снова переиграет Семака «РБ Лейпциг» забил 14 мячей в двух последних матчах. Дзюбу и компанию ожидает тяжёлый вечер.