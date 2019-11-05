«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «Зенита» с форой (0) за 1.88.



«Сложная ситуация складывается в группе после того, как «Зенит» уступил в гостевом матче «Лейпцигу». Второй тайм прошедшего матча против немецкой команды меня обескуражил. «Зенит» проиграл его и по счёту, и по игре. Но тем не менее «Зениту» по зубам выиграть на своём поле, потому что, как выясняется, в обороне у соперника достаточно много изъянов. Правда, если немецкий клуб сыграет от обороны, неизвестно, каким образом он будет играть в защите.



В прошлой игре «Лейпциг» заставил «Зенит» обороняться. Но меня удивило то, что команда Сергея Семака не стала прессинговать, а отходила назад на свою половину поля. И это не очень помогло «Зениту». В предстоящей игре нужно встречать атаки соперника на чужой половине поля, и за счёт этого можно будет одержать победу.



В этой встрече было бы разумнее сыграть в три центральных защитника, тогда будет более активная атакующая игра у «Зенита». На флангах можно ещё добавить активности, хотя Караваев и так неплохо сыграл. Три центральных защитника помогут крайним игрокам обороны больше внимания уделять игре в атаке.



Я не ожидаю большого количества забитых мячей в этой игре. Команды хорошо изучили друг друга, знают, куда расставлять акценты. Думаю, счёт может быть 1:0 в пользу «Зенита», но всё-таки он не явный фаворит. И я допускаю, что может быть зафиксирована ничья», — сказал Непомнящий.