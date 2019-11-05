«Зенит» — «РБ Лейпциг»: прогноз Михаила Гончарова на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг».
Ставка: обе забьют за 1.55.
«В текущем сезоне был лишь один матч из 15 во всех турнирах, в котором «Лейпциг» не забивал (как раз в Лиге чемпионов – против «Лиона»), поэтому первым делом поставил бы на «обе забьют», принимая во внимание фактор домашнего стадиона «Зенита» и мощь гостей.
Вторая ставка – в Санкт-Петербурге суммарно будет забито не менее трёх голов, здесь исхожу из характера футбола двух команд, а также из опыта прошлой игры, где могло залететь гораздо больше трёх мячей.
Третья ставка – «Зенит» не проиграет. Выводы после первого матча будут сделаны, Дзюба выпрыгнет выше головы, как часто делает в таких встречах, а домашняя арена придаст дополнительных сил», — сказал Гончаров.
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