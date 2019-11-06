«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ювентус» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.



«Какие-то мысли у меня есть на этот матч соотносительно того, что «Локомотив» показал в матче в Турине. «Локомотив» играл очень глубоко, сугубо от обороны, реализовал свой шанс в контратаке, а потом, как сказал Юрий Павлович Сёмин, он долго не делал замены, рассчитывая, что этот состав сможет добиться положительного результата. Но не сдюжили, пропустив в концовке два мяча от Дибалы. В целом «Локомотив» выглядел достойно.



Какой матч будет в Москве? Предположить очень сложно – «Локомотив» может перестроиться на игру в три центральных защитника, может Мурило сыграть в середине. «Локомотив» может сыграть активнее и наглее, чем это было в Турине. Стоит ли это делать «Локомотиву» — большой вопрос. Всё-таки «Ювентус» та команда, на которой где сядешь, там и слезешь. Быстрые игроки атаки во главе с Дибалой и Роналду, активные подключения ребят из середины поля могут доставить большие неприятности «Локомотиву». Я думаю, что этот матч будет чем-то похож на игру «Локомотива» с «Атлетико Мадрид». Там «Локомотив» никуда особо не рвался, присматривался к сопернику, какое-то время его сдерживал, а потом даже атаковал. Но класс есть класс – соперник всё равно своё взял.



Если в первом матче я был уверен, что выиграет «Ювентус» и на этом строил свой прогноз, то сейчас у меня такой уверенности нет. «Локомотив» не очень хорошо выглядел в Уфе в предыдущем матче. Было видно, что москвичи выглядели не очень хорошо функционально. Много где не успевали футболисты, поэтому получили восемь жёлтых карточек. Я давненько такого не видел. Во втором тайме в игре с «Уфой» команда не успевала – тяжёлое поле, неуступчивый соперник. Было видно, что «Локомотиву» не хватает силёнок. Может быть, команде не хватит сил и в этом матче с «Ювентусом». В Турине Сёмин замены не делал, со «Спартаком» замены тоже практически не делал, как и с «Уфой», — практически одним составом играет «Локомотив». Это может стать проблемой во втором тайме матча против «Ювентуса».



Думаю, что первый тайм будет аккуратный и сдержанный со стороны обеих команд. На мой взгляд, первый тайм будет низовым, практически без моментов и голов, а вот втором тайме класс «Ювентуса» и его мощь должны сказаться. Можно рискнуть, сыграв ничью в первом тайме и победу «Ювентуса» во втором за 4,30, но как основную ставку я бы предложил сыграть на то, что второй тайм будет результативнее первого. Этот вариант сыграл в Турине, не исключаю, что он может сыграть и в Москве. Также можно сыграть на гол или победу «Ювентуса» во втором тайме. С учётом тяжёлого графика «Локомотива» и малой обоймы игроков сил ему на весь матч может не хватить», — полагает Генич.

«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву Сёмин за три последних матча в сумме сделал две замены. «Локомотив» ждёт беда во втором тайме.