«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Первый матч оставил приятное впечатление – «Локомотив» боролся, он был близок к тому, чтобы увезти очки из Турина. Мне кажется, что этот дух у команды остался после той игры и «Локо» постарается воспользоваться ошибками, которые есть у «Юве» в обороне. Плюс погода в Москве – понятно, что Турин тоже не самый южный город Европы, но будет промозгло, обещают дождь. Всё это скажется на «Ювентусе», как новый стадион и долгий перелёт. Я думаю, что у «Ювентуса» будут проблемы в Москве. Какие это будут проблемы – команда выиграет с трудом или вообще потеряет очки — сложно сказать. Но мне кажется, что у «Юве» столько проблем в обороне, что он непременно пропустит, но и наверняка забьёт.



Мой прогноз – обе забьют в этой встрече. Думаю, что эта ставка может доехать без особых проблем. Какой будет исход, сложно судить. «Локомотиву» будет очень сложно выиграть, но я этого не исключаю – игра может быть на все три результата», — сказал Арустамян.

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