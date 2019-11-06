«Витория Гимарайнш» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Витория Гимарайнш» — «Арсенал».



Ставка: «Арсенал» выиграет оба тайма за 6.26.



«В чемпионате Португалии «Гимарайнш» не проиграл пока ни одного домашнего матча. Команда всё увереннее выглядит именно на своём поле, разгоняясь по ходу сезона. Другое дело, что с такими соперниками, как лондонцы, в чемпионате Португалии «Витория» не сталкивалась.



В Лиге Европы дела идут совершенно иначе. Это абсолютный аутсайдер своей группы: 3 матча, 3 поражения. А главное, качество игры в середине поля, в обороне, таково, что очевидна разница между клубами в национальном чемпионате и на европейской арене.



Поэтому ставка на следующие исходы: «Арсенал» выиграет каждый из таймов и матч, «Арсенал» забьёт более 2,5 гола, «Витория» не забьёт», — сказал Казаков.



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