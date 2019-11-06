«Байер» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» — «Атлетико» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 1.80.



«Группа, в которой выступает московский «Локомотив». Здесь «Байер» дома будет принимать мадридский «Атлетико». Так получается, что уже после четвёртого тура и «Ювентус», и «Атлетико» могут гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Вопрос будет только в том, кто с какого места пройдёт в 1/8 финала.



«Атлетико» очень неплохо показал себя в последних играх — против Бильбао, против «Севильи» на выезде. Очень хорош был второй тайм в Севилье. «Атлетико» забил, потом не реализовал пенальти. И вообще он смотрелся очень неплохо. Был, правда, матч против «Алавеса», где «Атлетико» был вяленьким. Но когда нужен результат, «Атлетико» знает, как настроить футболистов. Диего Коста не забил пенальти с «Севильей», но смотрелся очень неплохо. Мората забил важный для себя гол. Сауль и Коке достойно выглядят.



Мне кажется, что сейчас «Атлетико» даже выгоднее сыграть на выезде, чем это было две недели назад дома. Там вообще ничего не получалось, но хорошо, что удалось выиграть благодаря голу Альваро Мораты.



Можно было бы предложить вариант «обе забьют». «Байер» раззабивался в последнее время, хотя с результатами всё не очень у леверкузенского клуба. В последнем туре «Байер» проиграл «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.



Когда в последний раз играли на «Бай-Арене», «Атлетико» выиграл 4:2. Я бы сыграл с подстраховкой — «Атлетико» с форой (0) за 1,8. Точно не должен проиграть «Атлетико», а может и обыграть. За 1,8 можно сыграть», — сказал Генич.

«Байер» — «Атлетико». Прогноз: соперники «Локомотива» подарят яркую концовку Немцам позарез нужны очки, а “Атлетико” вполне устроит и ничья.