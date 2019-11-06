«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Дениса Казанского на Лигу чемпионов

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.91.
«Тут с командой Маурицио Сарри всё понятно. Обращает на себя внимание, что они в последних четырёх матчах Лиги чемпионов на выезде не могут победить. Но сейчас они находятся в такой форме, что можно готовиться к очевидной победе и квалификации плей-офф.
«Локомотив», естественно, будет стараться на домашнем поле, как это было в матче с «Атлетико», но всё равно за последние шесть игр только один сухой матч против «Ахмата» на выезде, во всех остальных команда обязательно пропускает от самых разных команд.
Я думаю, что «Ювентус», который при Сарри забивает столько, сколько ему нужно, сделает это и в предстоящем матче. Хотя я уверен, что «Ювентус» допустит и несколько моментов у своих ворот, так как это Москва и нужно будет какое-то время, чтобы привыкнуть к этому стадиону.
Можно вспомнить, как легко «Ювентус» вёл на выезде в матче с «Атлетико», а потом вдруг остановился. Не думаю, что у «Локомотива» окажется столько же сил, чтобы сыграть, как «Атлетико», но один забитый гол вполне может случиться. Поэтому я думаю, что здесь будет тотал больше 2,5 с хорошим коэффициентом», — сказал Казанский.
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