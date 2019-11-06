«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ювентус» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: «Ювентус» забьёт минимум 2 мяча за 1.82.
«Ответный матч после тяжелейшей игры в Италии, которую мы видели, в котором «Локомотив» вёл в счёте, но не сумел в итоге даже ничью удержать. В общем-то, это было логично. Силы команд в настоящий момент не сравнимы. «Ювентус» — гораздо более мощная команда, она это покажет и в выездном матче.
Расклад в группе таков, что есть два фаворита и они уверенно свой статус подтверждают.
Глядя на игру сегодняшнего «Локомотива», он способен решать задачу в российском чемпионате, но довольно тяжело всерьёз рассчитывать на что-то в игре с таким соперником в Лиге чемпионов. Для «Локомотива» важнейшим будет матч с леверкузенским «Байером» у себя дома. Вот к нему надо готовиться серьёзно.
Что касается этой встречи, лучшая ставка, на мой взгляд, — «тотал «Ювентуса» больше 1,5 мяча» с коэффициентом 1.82», — сказал Андронов.
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