«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ювентус» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Ювентус» забьёт минимум 2 мяча за 1.82.



«Ответный матч после тяжелейшей игры в Италии, которую мы видели, в котором «Локомотив» вёл в счёте, но не сумел в итоге даже ничью удержать. В общем-то, это было логично. Силы команд в настоящий момент не сравнимы. «Ювентус» — гораздо более мощная команда, она это покажет и в выездном матче.



Расклад в группе таков, что есть два фаворита и они уверенно свой статус подтверждают.



Глядя на игру сегодняшнего «Локомотива», он способен решать задачу в российском чемпионате, но довольно тяжело всерьёз рассчитывать на что-то в игре с таким соперником в Лиге чемпионов. Для «Локомотива» важнейшим будет матч с леверкузенским «Байером» у себя дома. Вот к нему надо готовиться серьёзно.



Что касается этой встречи, лучшая ставка, на мой взгляд, — «тотал «Ювентуса» больше 1,5 мяча» с коэффициентом 1.82», — сказал Андронов.

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