«Аталанта» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Аталанта» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» в обоих таймах за 3.39.



«Лучшая команда группы играет против худшей: 9 очков против 0, о разнице голов и говорить не стоит. Здесь всё понятно, маленькие коэффициенты. Надо играть на верх. На то, что «Ман Сити» выиграет каждый из таймов и матч в целом.



И я бы поставил на то, что «Аталанта» всё равно забьёт. Да, «Ман Сити» не пропускает очень часто, но это Италия, это домашний матч. И это матч против фаворита группы (а может быть, и всей Лиги чемпионов вообще). В такой ситуации ударить лицом в грязь перед своей публикой невозможно. Особенно когда уже всё ясно, все турнирные перспективы понятны для итальянцев. Поэтому «Аталанта» будет стараться лезть, будет стараться забить. И если забила в Манчестере на «Этихаде», то не забить дома будет сложнее, шансы на это невелики. Обе забьют, верх и победа «Манчестера» в каждом из таймов», — сказал Казаков.

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