«Локомотив» – «Ювентус»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.65.
«Ювентус» является однозначным фаворитом в игре с «Локомотивом». Остроту у чужих ворот в составе туринцев может создать практически любой футболист. В прошлой игре активно опекали Криштиану Роналду, а в итоге два мяча забил Пауло Дибала.
Что касается «Локомотива», то забить в ворота «Ювентуса» команде будет очень непросто. У москвичей не очень получается в атаке. И если для внутреннего первенства им хватает ресурса, чтобы стабильно набирать очки, то на европейской арене явно не достаёт скорости и изобретательности в нападении. Единственный шанс «Локомотива» в предстоящей встрече – это действовать от обороны и ловить соперника на контратаках. Тем не менее я думаю, что мастерство игроков «Ювентуса» позволит команде добыть победу в Москве», — сказал Непомнящий.
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